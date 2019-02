Negócios TV Bolsa nacional sobe pela terceira sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional sobe pela terceira sessão 3 0 Ler mais tarde 09:16

O otimismo na Europa continua, e Lisboa não é exceção. No arranque da semana, o PSI-20 abre a negociar no verde com as papeleiras em destaque.