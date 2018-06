Fotogalerias A exibição de carros mais raros do mundo no Lago Como 0 0 Ler mais tarde 17:01

O concurso de carros clássicos e vintage decorre no Lago Como, em Itália, no hotel emblemático Grand Hotel Villa d’Este e junta milhares de amantes de automóveis. O tema deste ano é "Hollywood on the Lake". Veja as imagens.