Negócios TV António Costa anuncia acordo com Altice sobre compra de capital do SIRESP 17:25

O primeiro-ministro anunciou hoje a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP, uma solução que António Costa tinha antecipado estar “por horas” num debate quinzenal há 576 horas, ou 24 dias.