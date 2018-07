Negócios TV António Costa recusa papel de milagreiro do governo A carregar o vídeo ... Negócios TV António Costa recusa papel de milagreiro do governo 0 0 Ler mais tarde 11:46

O primeiro-ministro, António Costa, recusou hoje, com ironia, o papel de milagreiro do Governo, criticando a mudança de discurso do líder do PSD, Rui Rio.