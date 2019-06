Negócios TV António Maia: "Se pessoas continuarem a sentir-se desprotegidas não vão denunciar" a corrupção A carregar o vídeo ... Negócios TV António Maia: "Se pessoas continuarem a sentir-se desprotegidas não vão denunciar" a corrupção 1 0 Ler mais tarde 12:00

António Maia, vice-presidente do Observatório de Economia e de Gestão da Fraude, vê com bons olhos o novo estatuto do denunciante, que Portugal terá de transpor para a legislação nacional. "Se continuarmos a ter um quadro em que as pessoas se sentem desprotegidas, das duas uma: ou não denunciam ou denunciam sob a forma anonimato", com impactos na investigação.