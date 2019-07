Fotogalerias As imagens da celebração do Dia da Independência nos EUA 0 0 Ler mais tarde 13:50

Trump tornou-se o primeiro Presidente dos EUA, em 70 anos, a proferir um discurso no Dia da Independência perante centenas de pessoas se reuniam para celebrar a declaração de independência do país do Reino Unido, a 4 de julho de 1776.