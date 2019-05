Negócios TV Banco de Portugal alerta para tentativas de burlas com novas notas de 100 e 200 euros A carregar o vídeo ... Negócios TV Banco de Portugal alerta para tentativas de burlas com novas notas de 100 e 200 euros 3 0 Ler mais tarde 27.05.2019

O administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino disse hoje que, por serem menos utilizadas no dia a dia, as notas de 100 e 200 euros devem ser melhor explicadas e divulgadas à população, para evitar fraudes e burlas.