Negócios TV BCP aumenta lucros em 12,7% para 169,8 milhões de euros A carregar o vídeo ... Negócios TV BCP aumenta lucros em 12,7% para 169,8 milhões de euros 2 0 Ler mais tarde 08:53

O BCP registou lucros de 169,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que compara com lucros de 150,6 milhões de euros no mesmo período de 2018.