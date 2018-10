Negócios TV BE questiona se bons resultados económicos aconteceram com ou apesar do PS A carregar o vídeo ... Negócios TV BE questiona se bons resultados económicos aconteceram com ou apesar do PS 0 0 Ler mais tarde 14:13

O BE considerou hoje que "paira no ar" a dúvida se os resultados económicos desde 2015 "aconteceram com o PS ou apesar do PS", cuja grande virtude que "demasiadas vezes" lhe apontam é ser "o travão destas escolhas orçamentais".