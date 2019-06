Negócios TV Bolsa cai em dia de quedas na Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa cai em dia de quedas na Europa 0 0 Ler mais tarde 17:13

A bolsa nacional encerrou em queda e em linha com as principais praças europeias, num dia em que o setor automóvel foi o que mais penalizou na Europa. A descontar dividendo e a afundar acima de 10,5%, a Altri foi a cotada que mais pressionou no plano nacional.