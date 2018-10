Negócios TV Bolsa em alta com BCP e Galp a impulsionar A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa em alta com BCP e Galp a impulsionar 0 0 Ler mais tarde 09:21

Num dia misto para a Europa, a bolsa nacional abre no verde impulsionada pelos títulos da Galp e do BCP, com a energética a valorizar quase 2%. O banco também arranca no verde após a subida de rating concedida pela agência S&P.