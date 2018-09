Negócios TV Bolsa interrompe maior ciclo de quedas em sete anos A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa interrompe maior ciclo de quedas em sete anos 0 0 Ler mais tarde 17:55

É a primeira subida em dez sessões. O PSI-20 recupera de mínimos de Novembro de 2015 à boleia das recuperações do BCP, da Jerónimo Martins, da Mota-Engil e do sector do papel.