Negócios TV Bolsa nacional abre em alta pelo sétimo dia A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional abre em alta pelo sétimo dia 1 0 Ler mais tarde 09:22

O banco liderado por Nuno Amado puxa pela bolsa nacional, ao valorizar mais de 1,5% no arranque da sessão. A Altri destaca-se no sector do papel, ao voltar a renovar máximos históricos com uma valorização de 1,71%.