Negócios TV Bolsa nacional acompanha subida das congéneres europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional acompanha subida das congéneres europeias 1 0 Ler mais tarde 17:20

O índice PSI-20 foi influenciado pelo entusiasmo europeu e fechou a primeira sessão da semana em alta, com destaque para a Galp que foi impulsionada pela subida do preço do petróleo.