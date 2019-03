Negócios TV Bolsa nacional arranca semana em alta A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional arranca semana em alta 0 0 Ler mais tarde 09:15

Num arranque de semana em que os mercados internacionais seguem otimistas com as negociações comerciais entre EUA e China, a praça portuguesa também abre em alta, com a EDP em destaque entre os "pesos pesados".