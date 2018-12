Negócios TV Bolsa nacional pouco definida no arranque da sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional pouco definida no arranque da sessão 3 0 Ler mais tarde 09:20

Num dia em que a sombra da guerra comercial é afastada por um momento de alívio no caso da detenção da CFO da Huawei, a bolsa nacional abriu no verde, com a Jerónimo Martins e as papeleiras a impulsionar.