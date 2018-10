Negócios TV Bolsa nacional sobe num arranque de sessão pouco definido na Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional sobe num arranque de sessão pouco definido na Europa 0 0 Ler mais tarde 09:11

A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, num dia em que as congéneres europeias estão a registar oscilações ligeiras. As questões relacionadas com Itália, Brexit e subidas de juros nos EUA estão a pressionar, enquanto os resultados apresentados estão a travar o pessimismo.