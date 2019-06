Negócios TV Boris Johson faz campanha pela saída da União Europeia A carregar o vídeo ... Negócios TV Boris Johson faz campanha pela saída da União Europeia 0 0 Ler mais tarde 13:11

O mote de Boris Johnson como candidato à liderança do Partido Conservador é o mesmo com que arranca o vídeo de campanha revelado esta segunda-feira, 3 de junho: o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros quer afirmar-se como o político que vai cumprir o Brexit e, como tal, garante que a 31 de outubro o Reino Unido vai mesmo abandonar a União Europeia, com ou sem acordo.