Negócios TV BP interessada em investir se Portugal encontrar petróleo

Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal, admite que a companhia poderá investir no país, se for encontrado petróleo. A acontecer, o gestor defende que as receitas deste recurso devem reverter para a sociedade portuguesa.