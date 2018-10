Negócios TV CDS quer baixa de IRC de 10% para empresas do interior A carregar o vídeo ... Negócios TV CDS quer baixa de IRC de 10% para empresas do interior 0 0 Ler mais tarde 15:56

A líder do CDS-PP insistiu numa baixa do IRC no próximo orçamento, proposta que tem o acordo da Confederação do Comercio e Serviços de Portugal (CCP), que será de 10% para as empresas do interior.