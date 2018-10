Negócios TV Centeno considera “histórica” entrega da quarta proposta da legislatura A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno considera “histórica” entrega da quarta proposta da legislatura 0 0 Ler mais tarde 01:23

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou esta segunda-feira "histórica" a entrega no parlamento da quarta e última proposta de Orçamento do Estado do Governo minoritário socialista, salientando que a estratégia será de "manutenção do rigor" orçamental.