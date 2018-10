Negócios TV Centeno diz ter "plena confiança nas contas" que apresentou A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno diz ter "plena confiança nas contas" que apresentou 0 0 Ler mais tarde 17:10

O ministro das Finanças afirmou hoje no parlamento que "tem plena confiança nas contas" no Orçamento do Estado para 2019, recusando acusações do PSD de que houve "aldrabice política".