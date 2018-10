Negócios TV Centeno: País vive “realidade completamente distinta” no cumprimento do défice A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno: País vive “realidade completamente distinta” no cumprimento do défice 0 0 Ler mais tarde 14:11

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) reflete uma “realidade completamente distinta” da registada antes de o Governo tomar posse no que diz respeito ao cumprimento do défice.