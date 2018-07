Negócios TV Cerca de 200 funcionários judiciais concentram-se em Lisboa no segundo dia de greve A carregar o vídeo ... Negócios TV Cerca de 200 funcionários judiciais concentram-se em Lisboa no segundo dia de greve 0 0 Ler mais tarde 16:44

Cerca de 200 funcionários judiciais concentraram-se hoje no Campus de Justiça, em Lisboa, para exigirem a revisão estatutária, aposentação e contagem do tempo de carreira, no mesmo dia que cumprem o segundo de três dias de greve.