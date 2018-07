Negócios TV César recusa “tarefas impossíveis” comprometedoras da credibilidade da esquerda A carregar o vídeo ... Negócios TV César recusa “tarefas impossíveis” comprometedoras da credibilidade da esquerda 0 0 Ler mais tarde 15:45

O líder parlamentar do PS defendeu hoje a manutenção de uma via "reformista" na ação governativa, com a recusa da "austeridade da direita", mas advertindo que o caminho das "tarefas impossíveis" comprometeria a credibilidade da esquerda.