Negócios TV CGD passa de prejuízos a lucros no trimestre

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros 68 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que compara com prejuízos de 38,6 milhões de euros do mesmo período de 2017, divulgou o banco público.