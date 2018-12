Negócios TV Chineses investem no imobiliário e apreciam bacalhau, sardinha e vinho do Porto A carregar o vídeo ... Negócios TV Chineses investem no imobiliário e apreciam bacalhau, sardinha e vinho do Porto 0 0 Ler mais tarde 10:32

Os emigrantes chineses estão a apostar no setor imobiliário e recuperação de edifícios, aderem aos vistos ‘Gold’, gostam de bacalhau com natas, pataniscas, sardinha, vinho do Porto, pastéis de Belém e de Chaves e acham os portugueses amigos e simpáticos.