Negócios TV CIP lamenta que propostas sobre Orçamento do ano passado tenham sido "olimpicamente ignoradas"

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, lamentou hoje que as propostas do ano passado para incluir no Orçamento do Estado de 2018 tenham sido “olimpicamente ignoradas”.