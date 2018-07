Negócios TV Costa afirma estar na ‘Geringonça’ com o coração e a cabeça e sem duplicidade A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa afirma estar na ‘Geringonça’ com o coração e a cabeça e sem duplicidade 0 0 Ler mais tarde 13:09

O primeiro-ministro afirmou hoje que a 'Geringonça' está "sem duplicidade" no "coração e na cabeça" do Governo, salientando depois que esta solução política começou a ser construída com PCP e PEV, juntando-se depois o Bloco de Esquerda.