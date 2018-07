Negócios TV Costa não crê que aumento de gastos em Defesa complique negociações do OE A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa não crê que aumento de gastos em Defesa complique negociações do OE 0 0 Ler mais tarde 15:26

O primeiro-ministro, António Costa, disse não acreditar que o anunciado incremento da despesa com a Defesa, no âmbito da NATO, complique as negociações do Orçamento de Estado de 2019 com o Bloco de Esquerda e o PCP.