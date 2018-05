Negócios TV Costa nega interferência de Siza Vieira na mudança do PS sobre contribuição das renováveis A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa nega interferência de Siza Vieira na mudança do PS sobre contribuição das renováveis 0 0 Ler mais tarde 17:40

O primeiro-ministro garantiu hoje à coordenadora do BE que o ministro Adjunto "não teve qualquer interferência" na mudança do voto do PS em relação à proposta bloquista sobre contribuição das renováveis que acabou por ser chumbada.