Negócios TV Costa quer Portugal sem centrais a carvão

O primeiro-ministro assumiu hoje, no parlamento, as metas de Portugal chegar a 2030 sem qualquer central a carvão em funcionamento, com 80% da eletricidade consumida de origem renovável e com metade das emissões face a 2005.