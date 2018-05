Costa reitera que a sua responsabilidade é resolver problemas e "não demitir-se"

Anónimo

Há 5 minutos

Não era necessário austeridade. Mas ela, a austeridade ou contenção de despesas fora de controlo, está aí para ficar. O que se passa é que essa austeridade deixou de se focar no flagelo do excedentarismo e da rigidez dos mercados de factores no seu todo, problemas que existem e são daninhos para o enriquecimento e desenvolvimento económico sustentável, e passa a matar pessoas ou deixá-las estropiadas sem resolver os problemas de falta de competitividade do país. É uma austeridade real, mas de faz de conta porque não cumpre os objectivos racionais e benéficos que a outra austeridade anterior iria fazer cumprir. Está tudo dito sobre a austeridade de esquerda. O próximo resgate a Portugal não vai ter troika, vai ter quadriga. A ONU também virá.