Negócios TV Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa rejeita qualquer incompatibilidade ou violação do Código de Conduta pelo ministro Adjunto 1 0 Ler mais tarde 16:54

O PSD questionou hoje a conduta do ministro Adjunto, Siza Vieira, mas o primeiro-ministro defendeu-o e rejeitou qualquer incompatibilidade pessoal ou violação do Código de Conduta do Governo.