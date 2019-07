Negócios TV Cristas quer baixar IRC para 12,5% até 2025 e crescimento de 4% a 5% A carregar o vídeo ... Negócios TV Cristas quer baixar IRC para 12,5% até 2025 e crescimento de 4% a 5% 0 0 Ler mais tarde 17:58

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje a redução da taxa de IRC em Portugal para 12,5% no prazo de seis anos, no debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, em Lisboa.