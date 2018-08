Negócios TV CTT pressiona PSI-20 e Apple impulsiona bolsas europeias A carregar o vídeo ... Negócios TV CTT pressiona PSI-20 e Apple impulsiona bolsas europeias 0 0 Ler mais tarde 09:50

Os CTT lideram as perdas na bolsa nacional após apresentarem uma baixa de 65% nos lucros, já depois do fecho da sessão anterior. A retalhista de Soares dos Santos também pesa no desempenho do PSI-20.