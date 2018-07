Negócios TV Cultura vai ter o maior Orçamento de sempre em 2019 A carregar o vídeo ... Negócios TV Cultura vai ter o maior Orçamento de sempre em 2019 0 0 Ler mais tarde 10:57

O primeiro-ministro afirmou hoje que a cultura terá o maior Orçamento de sempre em 2019, que as verbas para investigação vão atingir 1,5% do PIB e que a proposta do Governo terá estímulos fiscais para apoio à mobilidade familiar no acesso à habitação.