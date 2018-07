Negócios TV Do Chile e da Austrália até Mae Sai, do drama dos mineiros às crianças ainda por resgatar A carregar o vídeo ... Negócios TV Do Chile e da Austrália até Mae Sai, do drama dos mineiros às crianças ainda por resgatar 0 0 Ler mais tarde 15:56

O drama do resgate dos mineiros na Tasmânia, Austrália, e no Chile está 'vivo' na mente dos povos daqueles dois países, tornando inevitável a cobertura dos 'media' na Tailândia quando existem crianças por salvar, sublinham jornalistas no local.