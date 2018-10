Negócios TV Dono de loja de armas diz-se confiante com aumento do comércio caso Bolsonaro vença eleições no Brasil A carregar o vídeo ... Negócios TV Dono de loja de armas diz-se confiante com aumento do comércio caso Bolsonaro vença eleições no Brasil 0 0 Ler mais tarde 12:17

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro defende o uso de armas de fogo por civis e, à agência Lusa, o dono de uma loja de armas diz-se confiante com a possibilidade do aumento do comércio no setor.