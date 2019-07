Negócios TV Duarte Cordeiro: há espaço de convergência entre o PS e os partidos à sua esquerda A carregar o vídeo ... Negócios TV Duarte Cordeiro: há espaço de convergência entre o PS e os partidos à sua esquerda 5 0 Ler mais tarde 15:09

O PS vai pedir mais confiança aos portugueses com base nos bons resultados da sua governação. Mas com ou sem maioria absoluta, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares vê ainda espaço de convergência com o Bloco e PCP para a próxima legislatura.