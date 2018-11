Negócios TV Erra quem pensar que a legislatura terminou e que começa a campanha A carregar o vídeo ... Negócios TV Erra quem pensar que a legislatura terminou e que começa a campanha 0 0 Ler mais tarde 15:36

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou hoje que "erra quem pensar que a legislatura terminou" e que "começa a campanha eleitoral" com a aprovação do último Orçamento do Estado, documento que ficou “aquém do necessário” em demasiados pontos.