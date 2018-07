Negócios TV Estado da Nação: Costa avisa que caminho do país tem de ser percorrido “sem recuos ou impasses” A carregar o vídeo ... Negócios TV Estado da Nação: Costa avisa que caminho do país tem de ser percorrido “sem recuos ou impasses” 0 0 Ler mais tarde 10:55

O primeiro-ministro defendeu hoje que Portugal está melhor do que em 2015 porque houve mudança com uma nova maioria, mas advertiu que o caminho tem de percorrer-se "sem recuos ou impasses" com estabilidade e manutenção da confiança.