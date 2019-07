Negócios TV Estado da Nação: Um debate o "melhor", o "lado negro" e o "Diabo que não veio" A carregar o vídeo ... Negócios TV Estado da Nação: Um debate o "melhor", o "lado negro" e o "Diabo que não veio" 3 0 Ler mais tarde 09:24

O primeiro-ministro fez hoje o seu último debate do estado da nação da legislatura, assumindo os resultados da governação, ironizou com “o Diabo que não veio” e ouviu a oposição falar do “lado negro” do país.