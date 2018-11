Negócios TV Filas e verdadeiras lutas por descontos continuam a marcar a Black Friday em todo o mundo A carregar o vídeo ... Negócios TV Filas e verdadeiras lutas por descontos continuam a marcar a Black Friday em todo o mundo 3 0 Ler mais tarde 16:40

Quem observar as intermináveis filas e as caóticas batalhas pelos produtos com desconto quase que se esquece que ainda ontem o importante era a gratidão pela família e pelos alimentos. A Black Friday, o dia mais aguardado por milhões de consumidores, foi criada nos EUA, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, mas tem vindo a espalhar-se pelo mundo.