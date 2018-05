As instalações e os equipamentos da antiga fábrica de roupa interior da Triumph, que foram a leilão esta quinta-feira, não obtiveram comprador. As licitações ficaram abaixo do esperado. A base de licitação era de 5,7 milhões de euros, mas durante o leilão, que se realizou nas instalações da antiga fábrica, em Sacavém, apareceu apenas uma proposta de 1,5 milhões, que foi recusada. Deste leilão foi possível apenas vender algumas viaturas por 58 mil euros. Segundo explicou à Lusa fonte da LC Premium, a leiloeira responsável pelas vendas, decorre agora um prazo de 30 dias até ser marcado novo leilão.

A sua opinião Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela. comentar comentários mais recentes Anónimo Há 42 minutos Nem com as fotos das modelos sexy em lingerie espalhadas por tudo quanto é canto?