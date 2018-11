Negócios TV Galp, Altri e Navigator pressionam bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV Galp, Altri e Navigator pressionam bolsa nacional 3 0 Ler mais tarde 17:55

Num dia sem tendência definida entre as praças europeias, Lisboa resvala para o vermelho. A Galp e as papeleiras são das cotadas que mais pesam no índice.