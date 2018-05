Negócios TV Galp pressiona abertura do PSI-20 A carregar o vídeo ... Negócios TV Galp pressiona abertura do PSI-20 2 0 Ler mais tarde 09:18

A bolsa nacional abre no vermelho com a Galp a afundar mais de 2% e a Jerónimo Martins a rumar no mesmo sentido. A Altri desce dos máximos históricos da sessão anterior.