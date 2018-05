Ganhos do BCP suportam fecho positivo em Lisboa

General Ciresp

Há 1 hora

Oh minha Traquina linda,acabo agora mesmo de receber no meu Appel q o acordo nuclear com o Irao fraquecou.Alias isto ja nem era noticia porque quando Macron regressou da visita a Trump ja trazia esse dado na mala.O passado recente diz-nos q contratos assinados com Trump sao de curta duracao,falso.