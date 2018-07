Negócios TV Governo anuncia linhas de seguros de crédito para ajudar internacionalização A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo anuncia linhas de seguros de crédito para ajudar internacionalização 0 0 Ler mais tarde 14:43

O secretário de Estado da Internacionalização anunciou hoje duas linhas de seguros de crédito para apoiar empresas, após uma reunião do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia (CEIE), no gabinete do primeiro-ministro, em Lisboa.