Negócios TV Governo assinala "desinvestimento no grupo CP" na legislatura passada A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo assinala "desinvestimento no grupo CP" na legislatura passada 1 0 Ler mais tarde 16:51

O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, assinalou o “desinvestimento no grupo CP” no passado, com a redução em cerca de um terço de trabalhadores entre 2010 e 2015.